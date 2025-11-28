女優の堀田真由（27）が28日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に生出演。髪型について語った。

ワンレングスのスタイルが印象的な堀田。前髪は「作品でしか作っていない」という。その理由を聞かれると、「私はないんですけど、デビューした時からお世話になっているマネジャーさんが前髪を作らないビジュアルでいきたいってことをおっしゃってくださっている。当時、ワンレンで髪が長い蒼井優さんが本当に素敵だったので、こんなふうな女優さんになってほしいっていうので前髪は作りたくないっていうのがアミューズの方針です」と明かした。

パーソナリティーの今田耕司は「凄いなー」と感心。「確かホラン（千秋）ちゃんもロングだったのをショートにした途端に仕事がぶわーって増えたって。意外と髪型1つで変わったりとかって聞くよね」と話した。

一方で堀田は「（前髪を）切りたい！」と本音を吐露。「作品でオン眉にしたりとかはあったんですけど…」と役作り以外では前髪を作ったことがないことを明かした。今田は「これじゃあ堀田はオン眉できません！うちの堀田は前髪作らないできていて、この役ではできませんって、交渉でよ。堀田ちゃんの知らないところでチーフマネジャーがやってますよ」と推察。スタジオには笑い声が響き、堀田は「マネジャーさんがめっちゃ笑ってます」と笑いながら明かした。

今田が「女性としてはこの髪型飽きたなとか変えたいなとかあるでしょうね」と堀田に寄り添うと、堀田は「あります。あります」と即答。今田が「やりたい監督さんからオファーがきて、その代わりショートにとかだったらどうするの？」と聞くと、堀田は「絶対やります。絶対やりたいです」と前のめりに答えた。