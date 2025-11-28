SB19『THE FIRST TAKE』で披露した「DAM」「Time」の音源配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SB19がYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「DAM-From THE FIRST TAKE」と「Time- From THE FIRST TAKE」の音源配信が、11月28日よりスタートした。

■世界各国の会場をソールドアウトさせているSB19

「DAM」はフィリピンアーティストとして過去2番目の記録となるMV公開後24時間で400万回再生を記録し、米ビルボードの「World Digital Song Sales」チャートではフィリピンアーティストとして初めて1位を獲得するなど、世界的にも注目を浴びた楽曲。ヒップホップを基調としつ様々な音楽的要素と伝統的なフィリピン音楽の要素も取り入れ唯一無二感を生み出している。

一方の「Time」は時間の儚さや大切な人との瞬間、不確実な未来に向かいながらも挑戦し続ける事の大切さを紡いだ楽曲で、メンバー5人それぞれの個性と情熱的な歌声が際立つパフォーマンスが印象的だ。

■リリース情報

2025.11.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「DAM-From THE FIRST TAKE」

2025.11.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Time- From THE FIRST TAKE」

