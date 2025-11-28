14時の日経平均は31円安の5万135円、東エレクが50.14円押し下げ 14時の日経平均は31円安の5万135円、東エレクが50.14円押し下げ

28日14時現在の日経平均株価は前日比31.62円（-0.06％）安の5万135.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1136、値下がりは413、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は50.14円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ファストリ <9983>が31.29円、ＳＢＧ <9984>が12.03円、中外薬 <4519>が8.32円、良品計画 <7453>が5.75円と続いている。



プラス寄与度トップはイビデン <4062>で、日経平均を8.69円押し上げている。次いで豊田通商 <8015>が6.22円、ファナック <6954>が5.85円、信越化 <4063>が5.35円、日東電 <6988>が5.18円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は鉄鋼で、以下、パルプ・紙、建設、その他金融と続く。値下がり上位には陸運、小売、空運が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース

