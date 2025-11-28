矢島舞美、第2子出産発表「よくミルクを飲む元気いっぱいの子」切迫流産報告していた
【モデルプレス＝2025/11/28】元℃-uteで女優の矢島舞美（33）が11月28日、自身のInstagramにて第2子を出産したことを発表した。
【写真】矢島舞美、味方良介との結婚を発表「喜びも困難も分かち合い」
矢島は「いつも応援してくださっている皆様・お世話になっている皆様へ」と切り出し、「私事ではございますが、この度、第2子が誕生いたしました」と発表。「妊娠中は多くの方に支えていただき、皆様から寄せていただいた温かい言葉に何度も励まされました。改めて、心より御礼申し上げます。また、出産を支えてくださった産院の皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への感謝をつづり、「よくミルクを飲む元気いっぱいの子で、すくすくと成長しています」と赤ちゃんの様子を明かした。
矢島は、俳優の味方良介と2019年上演の舞台「フラガール -dance for smile-」で共演したことをきっかけに交際をスタート。その後、2022年11月に結婚を発表し、2024年に第1子出産。2025年6月に第2子の妊娠を報告し、切迫流産と診断されたことも伝えていた。（modelpress編集部）
◆矢島舞美、第2子出産
