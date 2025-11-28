乃木坂46久保史緒里（24）の卒業コンサートが11月26、27日に横浜アリーナで開催された。

2016年9月4日に3期生として加入して以降、アイドル活動にとどまらず、NHK大河ドラマ「どうする家康」などドラマ作品、舞台作品にも多数出演し、女優としても着実にキャリアを積み重ねてきた。2日間にわたる卒業コンサートでは9年間にわたるアイドル人生を総括するような、非常に濃厚なステージが展開された。また、両日ともインターネット生配信も実施され、会場に足を運ぶことができなかった多くのファンが新たな門出を見届けた。

初日26日は、オープニングから和の装いで展開され、和傘や扇子などを手にしたメンバーに導かれ、人力車に乗った狐面姿の久保がアリーナ後方から登場。キツネの嫁入りを思わせる演出を経て、りんとした表情とともに「不等号」からライブがスタート。以降も期別ブロックやユニットブロックなどこだわりが感じられる選曲や構成で進行し、同日にリリースされたばかりの40thシングル「ビリヤニ」も初披露。アンコールでは自身がリスペクトする先輩・生田絵梨花のソロ曲「歳月の轍」をひとりで歌唱する場面もあり、久保の乃木坂愛が詰まった1日となった。

27日の公演は、自らの「乃木坂46久保史緒里卒業コンサート、開幕します！」を合図に「不眠症」から幕を開けた。

合唱コンクールを題材にしたドラマ映像を挟んで、ダブルセンター楽曲ブロックが展開された。「今、話したい誰かがいる」では3〜6期生をシャッフルした編成で、久保と吉田綾乃クリスティーを中心に迎え披露。また、「嫉妬の権利」では林瑠奈と、「ありがちな恋愛」では井上和とそれぞれダブルセンターを務め上げ、久保がシングル表題曲で唯一ダブルセンターに立った「人は夢を二度見る」では、久保のみが中心に立ち、メンバー総出で思い入れの強い楽曲を表現してみせた。

本編ラストには久保がセンターに立つ3期生楽曲「僕が手を叩く方へ」を披露した。オーデイション合格時から近年までの思い出の映像を背に、メンバーが一丸となって温かな歌声を届けると、クラップで会場がひとつになった。最後に全員がギュッとくっつき、約2時間にわたるライブ本編は幕を下ろした。

観客の「久保史緒里コール」が鳴り響く中、卒業セレモニー突入した。久保の父親、母親からの手紙を、大河ドラマで共演した松本潤、有村架純の豪華キャストがナレーションで読み上げ、純白のドレスを着用した久保が登場。9年間支えてくれた家族、そしてこれまで関わってくれたスタッフへ感謝の言葉を届けた。

続けて「いろんなことがあった9年間でした。きっと、皆さんも『ああ、どこかに消えちゃうんじゃないかな』と思う日もあったと思います。だけど、周りの皆さんのおかげで、ちょっとだけ強くなれたんじゃないかなと思います」と口にすると、「ここ最近、自分が卒業する実感があまりなくて。メンバーも周りのスタッフさんも、ファンの皆さんも『本当に卒業するの？』って言ってくださって。すごくうれしいことだったんですけど、それをこの1日で実感してしまいまいた」と本音を吐露した。

さらに「私にはもうひとつ、（卒業を）実感した出来事があって」と、先日出場が決まったNHK紅白歌合戦に自分が参加できないことで、喜ぶメンバーの姿を遠くから見守ることしかできなかったと告げ、「ああ、やっぱり寂しいな、まだまだみんなと一緒にいたいな、この時間が永遠に続けばいいのに、と思ってしまいました」と心の内を明かした。

そして、「皆さんは『乃木坂46になってくれてありがとう』って言ってくれるけど、私はただただ乃木坂46が大好きで、夢のような時間を過ごしていただけて、感謝されるとは思っていませんでした。乃木坂46の久保史緒里を愛してくれて、本当にありがとうございました。決して近道ではない乃木坂人生でしたが、悔いなく卒業することができそうです」と改めて感謝の言葉を届けた。

9年分の思いをたっぷり込めて、卒業に際して贈られたソロ曲「夢の匂い」をライブ初披露。MVの世界観を踏襲した幻想的な空気の中、久保らしい繊細な表現で見事に歌い上げた。

「最後は笑顔で久保を送り出しましょう」という梅澤の言葉に続いて、メンバー全員で「キャラバンは眠らない」「ダンケシェーン」を披露。客席が久保のペンライトカラーである水色と黄色で染まる中、最後は遠藤さくらの「やっぱしーちゃんだな！」で締めくくられた。

6期生の川端晃菜が年齢制限の都合で先に退出すると、梅澤は「改めて久保の才能に触れた、それに気付かされた2日間だったと思います」と振り返る。そして、「こんなに乃木坂46を愛してきた人に、卒業後もずっと好きでいてもらえるグループになることが新しい目標」と伝え、メンバーから久保へのメッセージが流れる中、「乃木坂の詩」で会場は再び強固な一体感が生まれた。

ライブはここで終わるかに思われたが、久保の「乃木坂人生最後は、この曲で締めくくりたいです！」という言葉とともに「思い出ファースト」に突入。久保を先頭にメンバーがアリーナ外周を練り歩き、ファンに向けて最後のあいさつに回る。曲中、久保は「最高の9年間でした！ありがとう！」と叫び、最高の笑顔で自身の卒業コンサーを終えた。

梅澤が「私たちメンバーは久保が最後に残してくれたこの背中を胸に、これからも乃木坂で頑張っていきます」と伝え、6期生を代表して矢田萌華が「史緒里さんは私たちの希望で、私たちの道標でした。史緒里さんが愛した乃木坂46をこれからも守っていきます」、5期生を代表して井上が「久保さんが乃木坂46に残してくださったもの、ちゃんと私たちも受け継いでいきます」、4期生を代表して遠藤が「ずっと4期生のことを大事に思ってくれてありがとうございました」とあいさつをした。

最後に3期生代表として梅澤が「私たちはいつだって乃木坂46の3期生だから。こんなにカッコいい同期を持って幸せです！」と思いを伝えた。

メンバーからの思いを受け、久保は最後に「この2日間、そして9年間、魂の限り踊り尽くしました、歌い尽くしました。私をここに導いてくださった先輩方、私と出会ってくれた同期、そしてこれからを進む後輩たち。過去も未来も、ずっとずっと乃木坂46が大好きです！」と観客にメッセージを送り、9年間におよぶアイドル人生を見事に完結させた。