「服ない問題」→【ROPÉ PICNIC】で解決！ 40代ママ店員さん着用♡「こなれトップス」

グッと空気が冷え込みはじめるなかで改めてワードローブを見直したものの、おしゃれ気分が上がる服がない……。そんな悩みは、こなれトップスが揃う【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】が解決に導いてくれるかも。今回は、40代のママスタッフ・ayakaさんが着用する、ROPÉ PICNICのおすすめトップスを紹介。丸っとコーデごと、スタイリングの引き出しを増やすヒントにしてみて。

鮮やかな赤の主役級Vネックセーター

【ROPÉ PICNIC】「スフレニットシリーズ Vネックニットプルオーバー」\3,993（税込・セール価格）

トレンドカラーのひとつとして注目を集める華やかな赤のニットプルオーバー。肩の切り替えを落としたドロップショルダーのデザインが、こなれ見えを後押しするシンプルな一着です。浅めのVネックはデコルテのラインを美しく演出してくれるほか、レイヤードスタイルとも好バランスにキマりそう。チェック柄のパンツを合わせてトラッドなムードに寄せるのがGOOD。

ケーブル柄が大人可愛いコンパクトなカーディガン

【ROPÉ PICNIC】「ミニケーブルカーディガン」\5,489（税込）

ブランドオリジナルのミニケーブル柄がシーズンムードとトレンド感を高めてくれる大人可愛いカーディガン。落ち着いた上品な色合いに、小ぶりな金ボタンがエレガントなアクセントとしてきらめきます。すっきりとした着丈のおかげで着膨れして見えにくく、ワイドパンツやフレアスカートと合わせてメリハリのあるシルエットが楽しめそうです。

アートライン × フードで脱無難を叶えるプルオーバー

【ROPÉ PICNIC】「コードリンキングニットフーディ」\6,490（税込）

一点投入でおしゃれへのこだわりをアピールできそうな、フーディーデザインのニットプルオーバー。質感が異なるフェザーヤーンで立体的なアートラインが施されており、スカートとの手軽なワンツーコーデでも無難に見せない着こなしが叶いそう。スポーティーなフーディーデザインながら、ふんわりとしたニット素材のおかげでカジュアルすぎないのが大人に嬉しいポイントです。

淡色が新鮮なセーターは選べる着丈が気分にマッチ

【ROPÉ PICNIC】「着丈が選べるクルーネックサイドスリットニットプルオーバー」\3,993（税込・セール価格）

ダークトーンが中心になりがちな冬だからこそ新鮮さを感じられる、淡いラベンダーのニットプルオーバー。ストンと落ち感のあるシルエットとサイドのスリットが縦のラインを強調してくれるので、腰やウエストでダボつくことなく抜け感たっぷりに着こなせそう。着丈が2種類から選択できるのも魅力。今の気分やスタイルにマッチした丈を選んでみて。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ