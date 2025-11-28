“朝ドラヒロイン”石橋静河「海外で挑戦したい」新たな高みに意欲 能楽にも触れ、探究心強く
来年度後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』で主演を務める俳優の石橋静河（31）が28日、都内で行われた『三井住友カード Visa Infinite』特別な世界観を体験できるブランド発表会に登場。「もっと海外で挑戦していきたい」とさらなる高みへ意欲を示した。
【全身ショット】華やか…色鮮やかな緑ドレスで登場した石橋静河
石橋は今後挑戦したいことについて「もっと海外の作品に参加したい」と意欲を話した。この理由は「他の国、違う文化の人と仕事をすると、日本人であることとか普段意識しないアイデンティティーを感じ、新しい発見がある」と語った。
現在は能楽の稽古（けいこ）にも取り組んでいるという石橋。すり足に苦戦するようで「自分の身体をコントロールするのがこんなにも難しんだな」と語り、強い探究心を持っていることをにじませた。
イベントでは、三井住友カードの大西幸彦社長、ビザ・ワールドワイド・ジャパンのシータン・キトニー社長らが登壇した。
【全身ショット】華やか…色鮮やかな緑ドレスで登場した石橋静河
石橋は今後挑戦したいことについて「もっと海外の作品に参加したい」と意欲を話した。この理由は「他の国、違う文化の人と仕事をすると、日本人であることとか普段意識しないアイデンティティーを感じ、新しい発見がある」と語った。
現在は能楽の稽古（けいこ）にも取り組んでいるという石橋。すり足に苦戦するようで「自分の身体をコントロールするのがこんなにも難しんだな」と語り、強い探究心を持っていることをにじませた。
イベントでは、三井住友カードの大西幸彦社長、ビザ・ワールドワイド・ジャパンのシータン・キトニー社長らが登壇した。