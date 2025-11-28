2児の母・北川景子、『ばけばけ』出演にためらい→夫・DAIGOが背中を押した衝撃の理由告白へ
俳優の北川景子が30日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演し、連続テレビ小説『ばけばけ』出演するに至るエピソードを明かす。
【番組カット】秋を感じさせるワンピースで登場した北川景子
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』『ナイトフラワー』など話題作への出演が続く北川。今回のインタビューでも、そんな“生身の北川景子”の魅力があちこちで爆発する。「私は朝起きて一番の自分の顔を知っているので…。いい“ブレーン”がたくさんついていると思っていただければ(笑)」と語るなど、ユーモアたっぷりの本音が次々と飛び出す。
プライベートでは2児の子育て真っ最中でもあり、当初は『ばけばけ』のオファーを辞退しようかと考えていたと言う。育児をしながら、大阪で行われる撮影に参加するのは『とても大変です』と本音もポロリ。
出演をためらう北川に「頑張って出てほしい」と強く勧めたのは、夫・DAIGOだったと言う。北川自身も「意外だった」と振り返る、DAIGOが「ばけばけ」出演を積極的に勧めた衝撃の理由とは。
