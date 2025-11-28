俳優・山田裕貴の新たな姿にネットは驚きに包まれた。

日本テレビは２８日、「さんまと坂本九 ２人の国民的スター 知られざる運命」（１２月１４日・午後７時）で明石家さんま役を山田が演じると発表。恒例となったさんまのスペシャルドラマ第１１弾で、既に大スターとして活躍していた坂本九さん役を山本耕史が演じることも決まった。

「さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました。演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました」とコメントした山田は、さんま役のビジュアルも披露。前髪と襟足を長く伸ばしたヘアスタイル、おどけた表情で雰囲気を変え、さんまになりきっていた。

変ぼうぶりにネットは「え〜ッさんま〜ッ？」「パーでんねんのポーズの表情、さんまさんにしか見えない！すごっ！！」「やばすぎ笑」「山田裕貴すごすぎるよ」「山田裕貴君、マジで今年大活躍やな」と驚がく。

山田は２１年放送のフジテレビ系ドラマ「志村けんとドリフの大爆笑物語」で、志村けんさんを演じた経験もある。「志村けんさんの次は明石家さんまさん」「山田裕貴くん 凄（すご）いなー 志村けんさんと明石家さんまさんを両方やる山田裕貴えぐい」「志村さんの次は、さんまさん！！」「山田裕貴は、なんでも出来てしまう凄い人だ」「山田裕貴さん、今度は明石家さんま役ですって 超絶楽しみ」「志村さんといい山田裕貴すげぇとしか言えん」と感心していた。