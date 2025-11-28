独身の友人が「レクサス LS」を購入！ 年収は“600万円程度”だそうですが、“1000万円以上”する車を買えるものなのでしょうか？
車のローンは“年収の5割以下”がひとつの目安
車をローンで買う場合は一般的に、年収の4～5割以下が1つの目安といわれています。例えば、トヨタの「LEXUS LS500″I package”」は1111万円～となっており、フルローンを前提とした場合、単純計算では年収2000万円以上が目安となる可能性もあります。
つまり、掲題の年収600万円程度の方がフルローンで「レクサス LS」を購入するのは、一般的な目安に照らし合わせると現実的とは言いにくいと考えられます。一方、十分な頭金を用意できる場合は、一般的なカーローンで「レクサス LS」を購入するのも不可能ではないでしょう。
「残価設定ローン（残クレ）」を利用するのも1つの方法
車を購入する方法には、通常のカーローン以外にも「残価設定ローン」いわゆる「残クレ」という方法があります。
これは将来の下取り額（残価）をあらかじめ設定し、その分の支払いを据え置くローン契約です。車両価格から残価を差し引いた金額を分割払いできるため、一般的なカーローンより月々の返済額を抑えることができるでしょう。
そして、契約終了時には車を乗り換える、返却する、買い上げるといった選択肢から選ぶことになります。ただし、このうち買い上げを選択する場合には、まとまった資金が必要となる可能性があります。
車の“維持費”も忘れずに考慮する
車を買ったあとにかかる費用は、ローンの返済だけではありません。ガソリン代や税金などの維持費もかかるため、車を買う際には忘れずに考慮する必要があります。
ソニー損害保険株式会社の「2025年 全国カーライフ実態調査」によると、1ヶ月あたりの車の維持費は平均1万4100円とされており、平均では年間で17万円近い負担になる計算です。
また、表1は三菱UFJニコス株式会社の調査による年間の維持費の内訳を示したものです。車検代がかかる年には維持費はかなり高額になるのが分かります。なお「レクサス LS」のように車両重量や排気量が大きい車種では、表より維持費が高くなるケースもあります。
表1
自賠責保険料を除く） 約4万5000円～10万5000円 約6万5000円～14万5000円 約8万～17万円 メンテナンス費用 約5万5000円 約5万5000円 約5万5000円 ガソリン代（年間走行距離
1万キロメートル) 約8万1000円 約9万5000円 約12万1000円 駐車場代
（月極駐車場1万円／月） 約12万円 約12万円 約12万円 合計 約37万～44万円 約44万～53万円 約52～61万円
出典：三菱ＵＦＪニコス株式会社「自動車の維持費は年間いくら？費用内訳や安く抑える方法を解説」
まとめ
以上、車を購入する際のローンの目安や、残価設定ローン（残クレ）の仕組み、車の維持費について確認しました。
一般的な目安から見ると、掲題のように年収600万円程度の方が「レクサス LS」をフルローンで購入するのは、負担が大きい可能性が高いと考えられます。ただし、十分な頭金を用意したり、残価設定ローン（残クレ）を利用したりすることで、形式上は購入が可能となるケースもあるでしょう。
高級車は車両価格だけでなく、保険料や税金、車検代などの維持費も大きくなりがちです。「レクサス LS」のような高額な車を検討する場合には、ローンの返済額だけでなく、こうした維持費も含めて、無理のない資金計画を立てた上で判断することが重要といるでしょう。
出典
トヨタ自動車株式会社 LEXUS LS
ソニー損害保険株式会社 ソニー損保「2025年 全国カーライフ実態調査」
三菱ＵＦＪニコス株式会社 自動車の維持費は年間いくら？費用内訳や安く抑える方法を解説
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー