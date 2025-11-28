歌手の知念里奈（44）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。バレエダンサーの長男・井上慈英（19）について語った。

2児の母である知念は「子供が芸能界を目指したら全力で止めるっぽい」との質問に、三角の札で回答。「息子が今バレエダンサーを目指してるので、ちょっと違うんですけど表に出るっていう意味では、同じ感じになったなと」と答えた。

番組で長男の写真が紹介されると、一同は「かっこいい」と絶賛。知念は「ドイツに留学してて。バレエの学校で」といい、「バレエは小学校2年生ぐらいの時に始めた」と回想。「もともと踊りが好きで、それこそリズムがあるほうが好きだったんだけど、クラシックをやらせたいと思って、熊川哲也さんの“海賊”っていう短剣を振り回す演目を見せて」と振り返った。

そして「ちょうど仮面ライダーが好きだったから、“これだ”ってなって」とハマったことを告白。「そこから今19ですけど、何回か辞めそうになったんですけど、今はもうオタクみたいになってます」と語っていた。