Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖÍ£°ì¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÇËè½µ¸«¤Æ¤ë¡×¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡Ä¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ø¥Ù¥ì¥±¡×¡ÊÌÚÍËÌë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦±Ý¸¶°ÍÆá¡¢¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡¢JOY¤¬½Ð±é¡£¡Ö½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤ÈÖÁÈ¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö½Ð¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ï²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£²¶¡¢¥ê¥ó¥«¡¼¥ó½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤¿¡×¤Ï½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Û¤ó¤Þ¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼ñÌ£¤ä¤«¤é¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÅÏÊÕÆÆ»Ë¤µ¤ó¤Î¡Ø·ú¤â¤ÎÃµË¬¡Ù¤ÏÍ£°ì¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÇËè½µ¸«¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö²È¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀß·×¤â¤ä¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¤ï¤±¤è¡£²È1¸®·ú¤Æ¤è¤¦»×¤Ã¤¿¤é·èÃÇ6000¸Ä¤ä¤Ç¡£¤³¤Î¥Î¥Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¤³¤ì²¡¤¹¤Î¤«°ú¤¯¤Î¤«¡×¤È¥É¥¢¥Î¥Ö1¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÍÍ¡¹¤¢¤ë¤È¤·¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Î±ü¿¼¤µ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡´û¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï3²ó¤°¤é¤¤·ú¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÍýÁÛ¤Î²È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï²¶¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡Ä²¿¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Ë¤·¤È¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤¢¤ë¡×¤È·ú¤Æ¤¿²È¤Ç¤â¸å²ù¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤¬²È·ú¤Æ¤ë»þ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡Ö·ú¤â¤ÎÃµË¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£