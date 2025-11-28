息子さんが「警察官のキャリア組」というママ友。お給料が高そうなイメージですが、一般の警察官と“年収の差”はどれだけあるのでしょうか？「キャリア・ノンキャリア」の年収を比較

「警察官」のいわゆる“キャリア組”とは？

国家公安委員会が2000年に発表した「警察刷新に関する緊急提言」によると、「いわゆるキャリア制度」について、「キャリア警察官は、警部補として採用されると、警察大学校での研修や都道府県警察での9か月間の見習い勤務を経験しただけで、1年2か月後には警部に昇進する。

その後、約2年間の警察庁勤務を経て、4年目には警視に昇進（今年＝2000年＝からは警視昇任を順次延長)、県警の捜査2課長や公安課長などのポストに出向する」となっています。

「キャリア組」は、国家公務員採用試験を突破し、警察庁に採用された人を指します。地方公務員であるノンキャリアより昇進が早く、より早い段階で幹部ポストに就くという特徴があります。



「キャリア組」と「ノンキャリア」は“13万円程度”年収が違う？

人事院の「国家公務員給与等実態調査 令和7年度調査結果」によると、警察官を含む公安職の平均給与月額は39万9794円（各種手当を含む）でした。

また、同じく人事院の「令和7年人事院勧告 本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」によると、令和7年度のボーナス（期末・勤勉手当）は「年間4.65月分」です。

そのため、標準的な成績の「キャリア警察官」は185万9042円のボーナスをもらえる可能性があります。以上から、「キャリア警察官」のおおよその年収は以下のように試算できます。

39万9794円×12ヶ月＋185万9042円＝665万6570円

一方、総務省の「令和6年 地方公務員給与実態調査」によると、警察職の平均基本給月額は37万5038円、期末手当と勤勉手当は合計174万5323円でした。以上から、「ノンキャリア警察官」のおおよその年収は、次のように試算できます。

37万5038円×12ヶ月＋174万5323円＝624万5779円

従って、「キャリア組」と「ノンキャリア」との差は665万6570円－624万5779円＝41万791円となり、およそ「41万円程度」の年収差がある可能性があります。加えて、勤続年数によって両者の年収差はさらに大きくなると予想されます。



「キャリア警察官」は狭き門？ 採用は“毎年数名”って本当!?

「キャリア警察官」になるには、国家公務員採用試験に合格したのち、警察庁の採用試験を受けて採用される必要があります。人事院の「2025年度国家公務員採用試験実施状況」によると、国家公務員採用総合職試験（大卒程度試験）（「教養」区分を除く）の倍率は9.3倍です。

警察庁の採用試験についても、合格者は毎年数名から数十名と言われており、非常に難易度の高い「狭き門」といえます。



まとめ

「キャリア警察官」の昇進スピードや将来のポストの大きさを考えれば、生涯年収で見たときの「ノンキャリア」との差はさらに広がる可能性があります。

とはいえ、どちらの道も社会の安全を守る重要な仕事です。家族や子どもが警察官を目指すなら、「給与」に加え、仕事のやりがいや使命感といった見えない価値も含めて考えたいところです。



