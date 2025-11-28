「台風のたまご」熱帯低気圧が発生

気象庁によりますと、きょう（28日）南シナ海で熱帯低気圧が発生しました。

【写真を見る】【台風情報】11月下旬なのに...ダブル台風に⁉「台風のたまご」熱帯低気圧が発生 あす（29日）にも台風に発達か 今後の進路は？【気象庁 28日午後4時15分発表】

熱帯低気圧は、午後3時には、南シナ海をゆっくりと北北東へ進んでいます。中心の気圧は1006ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなっています。

この熱帯低気圧は、24時間以内に台風へ発達する見込みで、今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路は？

熱帯低気圧の中心は、



あす（29日）午後3時には南シナ海で台風になり、

中心の気圧は1002ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



あさって（30日）午後3時には南シナ海

中心の気圧は1002ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は18メートル、

最大瞬間風速は25メートル



台風はその後、温帯低気圧に変わる見込みで、

12月1日午後3時には南シナ海

中心の気圧は1008ヘクトパスカル



が予想されます。

台風27号は今どこに？

気象庁によりますと、台風27号は、午後3時には、南シナ海でゆっくりと西へ進んでいます。



中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。



今後の進路予想は【画像②】の通りです。

全国各地の今後の天気は？

【画像③～⑩】は、札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・沖縄の向こう16日間の天気予報です。

今後の気象情報に注意してください。