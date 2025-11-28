渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」に出演。試合前は真っ二つに割れた今月14日のWBC世界バンタム級王座決定戦で、最初から唯一ブレない予想を貫いた人物を称えた。

井上拓真（29＝大橋）が大差判定で那須川天心（27＝帝拳）に格闘技人生で公式戦初黒星を与えて新王者に輝いた。

そもそもこのカードが実現するきっかけとなったのは、拓真の兄・尚弥による「絶対勝つのでやらせてください」という所属ジムの大橋秀行会長への直訴だった。

対戦が決まると、一般ファンから世界王者クラスまで大予想合戦が始まった。ただ、「拓真が絶対に勝つ」と断言した人はほぼいない。大抵が僅差の判定で天心、僅差の判定で拓真と予想した。

畑山氏も「最初は拓真だと思った。途中、天心になった。最終的には最後まで分からないってなった」と苦笑い。そして、「終わって見れば井上（尚弥）ちゃんの言葉で終わった」と指摘した。

最初に“絶対勝つから”と断言して、その通りの結果になった。畑山氏は「結果論だけど井上チャンピオンは全部分かってたんじゃないか？」と、言葉の重みを強調した。

竹原氏も「まあね、俺たちとは違うね。コロコロコロコロ変わって」と笑って、世界スーパーバンタム級4団体統一王者を称えた。