北海道電力が２０２７年早期の再稼働を目指す泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事は２８日、道議会本会議の一般質問に答え、「原発の活用は当面取り得る現実的な選択」と述べ、再稼働を容認する意向を表明した。

議会議論を踏まえ、１２月までに同意の是非について最終判断するとみられる。

鈴木知事は、泊原発の立地・周辺４町村のほとんどが同意していることや、再稼働により電気料金の値下がりが見込まれることなどを容認の理由に挙げた。その上で、「今定例会での議論を踏まえ、最終的に判断してまいりたい」と述べた。

鈴木知事はこれまで「道民や道議会、関係自治体の声を踏まえて総合的に判断する」と明言を避けてきた。再稼働への考えを明らかにするのは初めて。

再稼働を巡っては、道と立地・周辺町村のうち、泊村、神恵内（かもえない）村、共和町が既に同意。岩内町は２８日に同意を表明する見通しとなっている。

泊原発３号機は１２年５月に運転停止。北電は１３年７月に原子力規制委員会に安全審査を申請し、規制委は今年７月、合格を示す「審査書」を正式決定した。