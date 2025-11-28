12/2（火）ライブドアニュース メンテナンスのお知らせ
いつもライブドアニュースをご利用いただき、誠にありがとうございます。
下記の日時において、システムメンテナンスを実施いたします。
この期間中は記事の投稿・更新が一時的に停止し、また一部機能（お気に入り・フォロー・通知設定など）の更新内容が保存されません。
【メンテナンス実施日時】
2025年12月2日（火）8:30 〜 15:00（予定）
【影響範囲】
■ニュース向け
・記事の投稿・更新が停止
・アプリ内の「あとで読む」や「天気設定」など一部の設定機能も影響を受ける可能性があります
■アプリ向け
・ニュース記事の投稿・更新が停止します
・以下の機能による操作を行ってもメンテナンス終了後に反映されません
ブログのお気に入り登録／解除
ブログのフォロー／フォロー解除
ブログ更新通知設定の変更
・「あとで読む」や「天気設定」など一部の設定機能も影響を受ける可能性があります。
・メンテナンス中にアプリの初回起動を行った場合、正常に通知情報などが設定できない可能性があります。
