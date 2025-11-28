“明るい表情”は禁止…少なくとも死者94人の香港大規模火災で追悼モードのなか、K-POP授賞式が本日（28日）開催

香港の大規模火災で多数の死者が発生しているなか、同地で本日（11月28日）開催されるK-POP授賞式「MAMA AWARDS」は予定通りイベントを進行することを決めた。

【画像】紅白出場予定の中国人メンバー、香港火災にコメント

主催側は「今年の授賞式は『Support Hong Kong』のメッセージを加え、追悼の時間を設け、被害者支援のための寄付活動に参加する予定だ」と明らかにした。

今回の火災は、香港返還（1997年）以降最悪の大規模惨事として記録される可能性が高く、1948年の倉庫火災以来、77年ぶりの最大の人的被害と評価されている。

火災は11月26日午後2時51分ごろ発生した。32階規模のアパート団地8棟のうち7棟に延焼し、一部の棟は24時間を超えてようやく鎮火段階に入った。香港政府は11月28日、少なくとも94人の死亡が確認されたと発表。約280人の行方がわかっていない。

イベントが次々と中止…香港全域が追悼モードに

惨事の余波は香港全域の主要イベント中止につながった。

（写真提供＝OSEN）大規模火災が発生した現場

国際救護開発機関オックスファムは11月28〜30日に予定されていた「2025 Oxfam Trailwalker」の開催を延期した。オックスファムは「当局と救助隊が現場に集中できるよう決定した」とし、寄付金および必需品支援体制を即時稼働させた。

香港ディズニーランドで開催予定だった映画『ズートピア2』の試写会も中止となり、歌手ジェイス・チャンは「深刻な火災惨事に非常に心が痛む」としてコンサートのチケット販売開始を延期した。香港中心部を走る国際自転車イベント「Cyclothon」も延期の議論に入った。

12月7日に実施予定だった立法会（香港議会）選挙活動は全面中断された。ジョン・リー長官は「選挙延期の必要性を検討する」と述べた。中国の習近平主席も犠牲者と遺族に公式の弔意を伝え、「被害最小化に全力を尽くせ」と指示した。

惨事直後、11月28〜29日に香港のカイタック・スタジアムで開催予定だった「2025 MAMA AWARDS」も中止の可能性が浮上した。

（画像提供＝Mnet）「2025 MAMA AWARDS」

特に授賞式に参加予定だった香港のスター、ミシェル・ヨーとチョウ・ユンファの出席が不透明となり、雰囲気はさらに沈んだ。

しかし制作会社CJ ENMは11月27日、公式立場を発表し、授賞式の準備を続けると明らかにした。CJ ENM側は「MAMAは犠牲者と遺族に深い哀悼の意を表する。今年の授賞式は『Support Hong Kong』のメッセージを加え、追悼の時間を設け、被害者支援のための寄付活動に参加する予定」とした。

さらに「華やかな演出よりも慰めと希望を伝える公演にできるよう、全体的なステージ構成と進行を慎重に準備している」とし、「音楽が持つ癒しと連帯の力を信じている」と強調した。

結局のところ、開催の形態を「中止」ではなく「追悼」と「慰め」に転換するということだ。香港全域が追悼ムードにあるだけに、「2025 MAMA AWARDS」も単なるエンターテインメントショーではなく、追悼・寄付・慰め中心のステージへ方向を変えて開催される見通しだ。

こうした判断を踏まえ、レッドカーペットは取り消され、花火や炎の演出、それらのイメージのLED画面など、今回の惨事を連想させる可能性のある特殊効果は排除された。また、一部のグループは衣装も変更したとされる。

他にも、一部の報道によれば、「2025 MAMA AWARDS」事務局は出演者に対し、「香港到着時、空港でメディアやファンがいる場合、過度に興奮して見えたり、明るい表情を見せたりする必要はない」とし、「メディアや大衆に誤解を与えないため」として“笑顔禁止”を通知したという。

CJ ENMは「最後まで責任を持って全力で準備する」と述べ、惨事に沈む香港市民に音楽で慰めを届ける授賞式を約束した。

「2025 MAMA AWARDS」の授賞式初日は、本日（11月28日）19時30分から行われる予定だ。

（記事提供＝OSEN）