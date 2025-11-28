NCT・ジョンウ、本日（28日）ソロデビュー！“甘い魅力”が詰まった新曲『SUGAR』リリース

NCT・ジョンウのシングル『SUGAR』が本日（28日）リリースされる。

【写真】「脚の長さ2m」ジョンウ、抜群スタイル

ジョンウにとって初のソロシングルとなる『SUGAR』は、11月28日18時に各種グローバル音楽プラットフォームで公開され、ミュージックビデオもユーチューブのSMTOWNチャンネルなどを通じて同時公開される。

新曲『SUGAR』は、スウィング感のあるドラムとウィットに富んだベースライン、そこに柔らかくキャッチーなメロディが調和したグルーヴィーなポップトラック。これまで共に過ごしてきた時間、そしてこれから訪れる“待つ時間”までもすべて甘くあってほしいという温かい思いを込めた歌詞で、ファンへの感謝を伝える。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ジョンウ

またジョンウは同日15時と20時、ソウル・オリンピック公園のチケットリンク ライブアリーナ（ハンドボール競技場）で初の単独ファンミーティング「Golden Sugar Time」を開催。第2部の公演は、グローバルプラットフォームBeyond LIVEやWeverseを通じてオンライン生中継も行われる。

今回の公演では、新曲『SUGAR』の初ステージをはじめ、多彩なパフォーマンスを披露するほか、充実したコーナーでファンと交流し、特別な時間にさらなる意味を添える予定。盛りだくさんの内容で、ファンの熱い反応が期待される。

なお、ジョンウは11月29日のMBC『ショー！K-POPの中心』、30日のSBS『人気歌謡』などの音楽番組に出演し、新曲『SUGAR』のステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョンウ プロフィール

1998年2月19日生まれ。本名はキム・ジョンウ。小学生の時、音楽番組を見てダンスに興味を持ち、中学生の時に映画『ステップ・アップ』を見てダンス教室へ通う。レッスンを受けながら歌手になりたいと思い、オーディションを受けた。2018年2月、NCT Uの『BOSS』でデビューし、9月にはNCT 127へ加入した。ロールモデルはBoA。NCT 127ではリードボーカルとリードダンサーを担当している。NCTのビジュアルメンバーの一人で、高い鼻と厚い唇が特徴的な爽やかな顔立ちの持ち主。