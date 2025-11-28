丸山桂里奈、本並健治氏（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/28】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月27日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と「パパが大好き」な2歳長女の仲良しショットを公開し、話題となっている。

◆丸山桂里奈、夫と長女のおうち2ショット公開


丸山は「パパが大好きな娘 癒されてます」とつづり、夫と長女の2ショット写真を複数枚投稿。寝室で父親にじゃれつく娘と、笑顔で応える夫の様子を披露した。

◆丸山桂里奈の投稿に反響


丸山のこの投稿に「娘さん可愛いなぁ」「微笑ましい」「愛が伝わってくる」「見てるこっちが癒されます」「幸せいただきました」などの反響が集まっている。

丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）

