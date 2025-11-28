3児の母・滝沢眞規子、残り食材ですき焼き弁当作り「料亭みたいな仕上がり」「厚揚げの使い方が参考になる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/28】モデルの滝沢眞規子が11月26日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳3児の母モデル「厚揚げの使い方が参考になる」残り食材ですき焼き弁当
◆滝沢眞規子、残り食材で仕上げたすき焼き弁当披露
滝沢は「今日はシンプルにすき焼き弁当」と手作り弁当を公開。「お肉とか厚揚げが残っていたのでこんな感じです」と、冷蔵庫の食材を活用したと説明している。牛肉、厚揚げ、糸こんにゃく、半熟ゆで卵などが彩りよく詰められており、栄養バランスにも配慮された構成となっている。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すき焼き弁当美味しそう」「料亭みたいな仕上がり」「厚揚げの使い方が参考になる」「彩りが綺麗」「毎回センスが光ってる」「真似したくなる」といったコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
