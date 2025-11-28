大友花恋、妹手作りの米粉チョコバナナケーキ披露「おいしすぎて夜食べきりました」
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の大友花恋が11月28日、自身のInstagramを更新。妹からもらった手作りケーキを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】元Seventeenモデル「手作り感にほっこり」妹にもらったケーキ
大友は「妹にまで祝ってもらって、これで、ようやく26歳。2ヶ月遅れの26歳」と綴り、誕生日を迎えた喜びを報告。続けて「妹手作りの米粉チョコバナナケーキも、次の日にしようと思ったのに、おいしすぎて夜食べきりました、26歳のこども胃袋」とコメントし、手作りケーキの美味しさに思わず食べきってしまった様子をユーモアたっぷりに伝えている。
この投稿にはファンから「妹さんのケーキすごい」「手作り感にほっこり」「米粉でチョコバナナって最高」「こども胃袋可愛い」「仲良し姉妹」「美味しそうすぎる」「誕生日おめでとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
