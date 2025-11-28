「THE W」優勝芸人、両親の職業明かす「だから申し訳ない」
【モデルプレス＝2025/11/28】お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、27日放送のテレビ朝日系バラエティ番組「私が愛した地獄」（毎週木曜よる2時36分〜）に出演。両親の職業を告白した。
【写真】両親の職業告白「THE W」優勝の美人芸人が相方とランウェイ
今回、番組では前回に引き続き「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送され、お笑い芸人・CRAZY COCO、タレント・でか美ちゃん、YouTuber・パパラピーズのタナカガが結婚や子育てなどの悩みを吐露し合った。
その中で、CRAZY COCOが自身の幼少期に習い事を「1週間に8個やってた」と打ち明けると、スタジオの稲田は「私もね、習い事めっちゃしてたんですよ」と告白。両親について「お母さんが小学校の先生で、お父さんが塾の経営者してたんで」と職業を明かし「先生にいつなんの？っていう感じなんですよ」と将来は先生になることを期待されていたと話した。
さらに、紅しょうがが『女芸人No.1決定戦 THE W 2023』で優勝した頃が「ちゃんとやっと理解してくれたぐらいのタイミング」と明かし「だから申し訳ないな（という気持ち）はずっとありますよ」と両親への思いを打ち明けた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆稲田美紀、両親の職業明かす
◆稲田美紀、両親への思い吐露
