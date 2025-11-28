２８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６１．５１ポイント（０．２４％）安の２５８８４．４２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０．０３ポイント（０．２２％）安の９１４４．８４ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は７５４億９５８０万香港ドルに縮小している（２７日前場は１１７１億６９９０万香港ドル）。

中国景気指標の発表を前に、買いが手控えられる流れ。中国では３０日、国家統計局が１１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩを公表する。最新の市場コンセンサスでは、製造業ＰＭＩが４９．３（１０月は４９．０）、非製造業ＰＭＩが５０．０（５０．１）で着地する見通し。製造業ＰＭＩは前月から上向くとの予想だが、依然として景況判断の境目となる５０を下回ることとなる。また、前日（２７日）に国家統計局が報告した１０月の工業企業利益は前年同月比で５．５％減少。９月の２１．６％増から一転し、マイナス成長に沈んだ。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が強まっている。２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議は、１２月中旬ごろに開催される見通しだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医療・医薬関連の下げが目立つ。医薬品受託研究開発製造機関（ＣＲＤＭＯ）の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が３．９％安、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が３．２％安、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が２．３％安で引けた。

中国の不動産セクターも安い。合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が２．２％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．０％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）と世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）がそろって１．３％ずつ下落した。デベロッパーの債務問題再燃が引き続き逆風となっている。

保険セクターもさえない。中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が２．３％安、ＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が１．８％安、中国人民財産保険（２３２８／ＨＫ）が１．２％安と新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）がそろって１．２％安で前場取引を終えた。

半面、ロボット関連の銘柄は逆行高。深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が６．６％、黒芝麻智能国際ＨＤ（２５３３／ＨＫ）が５．２％、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が４．４％、寧波均勝電子（６９９／ＨＫ）が３．９％ずつ上昇した。ロボット産業の安定的な発展が期待される。中国当局は人型ロボット（ヒューマノイドロボット）産業の発展を支援する一方で、無秩序な市場参入を抑制する方針を示した。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２１％高の３８８３．４７ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。素材、自動車、インフラ関連、証券、不動産なども買われた。半面、エネルギーは安い。銀行・保険、医薬、公益も売られた。

