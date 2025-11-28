明日11月29日に生放送される音楽番組『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）の、タイムテーブルが発表された。

関東ほかで放送される第一部には、アイナ・ジ・エンド、aoen、Kep1er、Da-iCE、BALLISTIK BOYZ、マルシィ、ME:I、M!LKが出演。特別企画には、=LOVE、超ときめき♡宣伝部、日向坂46も登場する。

第二部では、19時台にINI、&TEAM、木村カエラ、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、乃木坂46、back numberが出演。また、髙橋海人（King & Prince）、市川團十郎、RIEHATAらによるオープニングアクトや、きゃりーぱみゅぱみゅ、ORANGE RANGE、大塚愛がスペシャルメドレーを披露する。

20時台には、家入レオ、m-flo、Creepy Nuts、NiziU、Perfume、ポルノグラフィティ、Mrs. GREEN APPLEが登場。また、土曜ドラマ『良いこと悪いこと』より間宮祥太朗、新木優子、水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』より桜田ひより、佐野勇斗がゲスト出演する。

21時台はAdo、timelesz、Travis Japan、HANA、Hey! Say! JUMP、Mrs. GREEN APPLE。さらに、SixTONESが6周年6曲スペシャルメドレーを披露する。22時台は、Aぇ! group、Omoinotake、Creepy Nuts、Superfly、Snow Man、back number、Perfume、福山雅治が登場。ゲストとして、映画『新解釈・幕末伝』よりムロツヨシ、佐藤二朗も出演する。

また、本日11月28日19時には、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、timelesz、King & Prince、SixTONES、Snow Man、Travis Japan、Aぇ! groupが出演する『25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー』の各グループの歌唱曲が発表される。

なお本日放送の『ZIP!』、『DayDay.』、『ヒルナンデス！』では、INIの西洸人と後藤威尊が番組PRのためにゲスト出演した。

（文＝リアルサウンド編集部）