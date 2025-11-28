ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡È»¥Â«¡É¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÌÙ¤«¤ë¤È¤Ï¡×¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ä¤¤¤¿1085²¯±ß·ÀÌó¤Î°ÛÌ¾
ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÁý¡Ä¡È¥ª¥ª¥¿¥Ë·ÐºÑ¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¡È¹¥·Êµ¤¡É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¦¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¡¦¥Í¥Ù¥ì¥Ã¥È»á¤¬½Ð±é¡£¡È¥ª¥ª¥¿¥Ë·ÐºÑ¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Êµé¤ÎÁª¼ê¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌîµå¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¥Í¥Ù¥ì¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö»ä¤Ï¡Ø¥ª¥ª¥¿¥Ë·ÐºÑ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¤³¤ì¤À¤±ÌÙ¤«¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë·ÐºÑ¤Ï¡¢¤¤¤¤¤Í¡£¹¥·Êµ¤¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅöÊ¬»ß¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµåÃÄ¤è¤ê¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÂç³èÌö¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¡£µå¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ï¹¹ð¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ù¥ì¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ì¤À¤±¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜÅÙ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¡£¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡ÈÂçÃ«¸ú²Ì¡É¤Ë´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë