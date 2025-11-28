降格危機を乗り越えJ１残留。横浜FM角田涼太朗がホーム最終戦でファン・サポーターに伝えたい想い「ずっと後押ししてくれた感謝をプレーで表現したい」
普段は穏やかな笑顔を見せるが、ピッチに立てば闘志全開。試合前にエンブレムを握って気合を入れる姿は、もうお馴染みだ。角田涼太朗、26歳。今年８月にカーディフ・シティFC（イングランド）から１年半ぶりに横浜F・マリノスに復帰したCBは、それからの約４か月をこう振り返る。
「本当に毎日が充実しているなという感じです」
角田は筑波大蹴球部に在籍中の2021年７月に、横浜FMとプロ契約。22年シーズンにチームのリーグ優勝に貢献し、24年１月には目標だった海外移籍を実現した。
カーディフへの完全移籍と同時に期限付き移籍したコルトレイク（ベルギー）でも９試合に出場したが、ハムストリングの肉離れによる離脱を経験。また、24−25年シーズンはカーディフに復帰したなか、以前から痛めていた膝の手術に踏み切ったため、多くの時間をリハビリに費やした。25年１月には再びコルトレイクへ期限付きして12試合に出場したものの、角田の初めての海外挑戦は満足のいくものではなかった。
「自分は海外で１年近くリハビリをしていたので、大きな怪我がなくサッカーをやれるのは、当たり前じゃない。それに、復帰後はチームとして大事なものを懸けて戦っていた。そういう日々も含めた充実感です」
一方で、今季の横浜FMはクラブ史上初の７連敗を経験。二度の監督交代に、最下位転落など、苦戦が続いていた。そうしたなかで小さくない驚きだったのが、角田の復帰だ。その決断の背景には、強い覚悟と決意があった。
「もちろん助けたいという気持ちが大きかったです。チームが残留争いをしていたので、絶対にJ１に残すことしか考えていなかった。でも、日本でやるならこのクラブでやりたいという思いも強かったです」
復帰初戦となった26節・清水戦に先発した角田は、持ち前のフィジカルと空中戦の強さに加え、海外の地で培った対人守備と読みの鋭さを発揮。その清水戦で負傷交代した影響もあり、以降の２試合を欠場したが、29節・川崎戦からはここまで全試合のピッチに立ち、守備陣のリーダーとして存在感を放っている。
また、攻撃面でも26節・清水戦と30節・福岡戦でネットを揺らし、32節・FC東京戦では、喜田拓也のダイビングヘッド弾をアシスト。本人は「大事なのは守備」と話すが、「今までに比べて余裕が出てきたと思います。自分のできる幅も少しずつ大きくなっている実感はあります」と成長を口にする。
あらゆるプレーで覚悟と決意を示す角田だが、背番号22の継承もまた、そのひとつである。海外移籍前は33番を身に付けていたが、横浜FMで中澤佑二氏が長く背負っていた22番を受け継いだ。
「僕が海外に行く前から、クラブは背番号の変更を打診してくれていましたが、復帰したタイミングで改めて話をもらいました。もちろんおこがましい気持ちもありましたが、それだけチームが期待をしてくれている証拠ですし、F・マリノスの代表的な背番号を託してもらえたのは嬉しかったです。
自分がもっと大きくなっていく意味でも背番号に恥じないよう、そしてF・マリノスに22番がいる限り大丈夫だと感じてもらえるようなプレーをしていきたいです」
終盤まで残留争いを繰り広げたチームは、36節・京都サンガF.C.戦に勝利してJ１残留を決めた。様々な想いがあったからだろう。角田は溢れる涙を抑えきれず、しばらく動くことができなかった。
それから３週間の中断期間を経て迎える11月30日の37節・セレッソ大阪戦。４万人を超える観客の来場が見込まれるホーム最終戦を、角田はどのような姿勢で臨もうと考えているのか。
「今季のここまでの戦い方は本来のチームの姿ではなかったかもしれないですけれど、観ている人の心に響く部分もあったと思います。それだけ全員ががむしゃらに食らいついて、頑張っていたので。そういう部分も含めて、自分たちのサッカーを純粋に楽しんでほしいです。また、ホーム最終戦は苦しいシーズンをずっと後押ししてくれたファン・サポーターの皆さんに、感謝を伝えたい。その気持ちをプレーで表現したいですね」
角田が語ったように、横浜FMがチームスタイルを再構築していくのは、来季以降の課題だろう。そうしたなかでトリコロールの新22番が、ディフェンスリーダーとしてどのような飛躍を遂げるのか、非常に楽しみだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
