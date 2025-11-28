長谷川京子、焼き鮭メインの曲げわっぱ弁当公開「彩りが美しい」「健康的で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/28】女優の長谷川京子が11月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな弁当を披露し、反響が寄せられている。
【写真】47歳レジェンドモデル「彩りが美しい」曲げわっぱ弁当
長谷川は「おはようございます」と綴り、手作りと思われる曲げわっぱ弁当を投稿。焼き鮭、ゴマをふったご飯、ミニトマト、具入りの卵焼き、レンコンなどが丁寧に詰められており、別容器には飾り切りしたリンゴも添えられている。栄養バランスと彩りの美しさが際立つ内容となっている。
この投稿にファンからは「彩りが美しい」「お弁当のセンスが素敵」「丁寧な暮らしが伝わってくる」「健康的で美味しそう」「美を支えるお弁当」「忙しいのに尊敬」といったコメントが寄せられている。
長谷川は、2008年10月にポルノグラフィティのギタリスト新藤晴一と結婚し、2009年5月に長男、2012年1月に長女が誕生。その後、2021年10月に新藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆長谷川京子、焼き鮭が中心に置かれた弁当を披露
◆長谷川京子の投稿に反響
