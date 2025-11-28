ミセス大森元貴「よにのちゃんねる」電話出演が話題「プライベート感すごい」「やりとり最高」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/11/28】嵐の二宮和也率いるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」が26日に更新された。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が電話出演し、話題を呼んでいる。
【写真】二宮和也の異変に気づいた親友のトップアーティスト
今回の動画では、二宮とHey! Say! JUMPの山田涼介、timeleszの菊池風磨が「ブルブル電話」にチャレンジ。ブルブルマシンに乗りながら友人に電話をかけ、相手に指摘されずに1分間話せた人が勝ちというルールのもと、山田は同じグループの知念侑李に、菊池風磨は女優の伊藤沙莉に電話をかけた。ブルブルレベルが99に達すると、山田も菊池もまともに話すことができなかったが、知念は電波が悪いと勘違いするのみで、伊藤も様子が変だと気づきながらも指摘せず「キモかったよ」と笑っていた。
一方、二宮が電話をかけた俳優の風間俊介は、序盤から「なんか声震えてるよ？」と二宮の異変を察知。二宮は指摘する隙を与えずに話し続けたが、1分経たずに「誰かに拷問とかされてる？」とツッコまれ、再挑戦することになった。
そして、二宮は大森に電話。ちょうど制作中だったという大森に食事に行こうなどと話したが、声が震えて上手く話せず、大森は「なになに？え？」「ちょっと待って」と動揺しつつ「やばいやばい、スゴいことになっちゃった」と笑い声を上げた。ブルブルレベルが上がり、どんどん様子がおかしくなっていく二宮に、大森は「何してんの？そんなわけないよね？」と指摘し、YouTube撮影だと察していたようで「ちょっと風磨くん。いるだろこれ」とツッコんでいた。
Mrs. GREEN APPLEのファンを公言し、楽曲のカバーもしていた二宮。大森とは、Mrs. GREEN APPLEが二宮の主演映画「ラーゲリより愛を込めて」（2022年）の主題歌「Soranji」を担当したことをきっかけに親交を深め、大森が同チャンネルにゲスト出演したり、それぞれのSNSでもプライベートショットをアップしたりしている。
今回の大森の電話出演も話題を呼び、ファンからは「電話リアルだったなぁ」「プライベート感すごい」「大森くんと二宮くんのやりとり最高」「笑いすぎて涙出た」「仲の良さが伝わる」「大森さんの声が良すぎる」「ずっと見ていたい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】二宮和也の異変に気づいた親友のトップアーティスト
◆「よにのちゃんねる」大森元貴の電話出演が話題に
今回の動画では、二宮とHey! Say! JUMPの山田涼介、timeleszの菊池風磨が「ブルブル電話」にチャレンジ。ブルブルマシンに乗りながら友人に電話をかけ、相手に指摘されずに1分間話せた人が勝ちというルールのもと、山田は同じグループの知念侑李に、菊池風磨は女優の伊藤沙莉に電話をかけた。ブルブルレベルが99に達すると、山田も菊池もまともに話すことができなかったが、知念は電波が悪いと勘違いするのみで、伊藤も様子が変だと気づきながらも指摘せず「キモかったよ」と笑っていた。
そして、二宮は大森に電話。ちょうど制作中だったという大森に食事に行こうなどと話したが、声が震えて上手く話せず、大森は「なになに？え？」「ちょっと待って」と動揺しつつ「やばいやばい、スゴいことになっちゃった」と笑い声を上げた。ブルブルレベルが上がり、どんどん様子がおかしくなっていく二宮に、大森は「何してんの？そんなわけないよね？」と指摘し、YouTube撮影だと察していたようで「ちょっと風磨くん。いるだろこれ」とツッコんでいた。
◆「よにのちゃんねる」大森元貴の出演に反響相次ぐ
Mrs. GREEN APPLEのファンを公言し、楽曲のカバーもしていた二宮。大森とは、Mrs. GREEN APPLEが二宮の主演映画「ラーゲリより愛を込めて」（2022年）の主題歌「Soranji」を担当したことをきっかけに親交を深め、大森が同チャンネルにゲスト出演したり、それぞれのSNSでもプライベートショットをアップしたりしている。
今回の大森の電話出演も話題を呼び、ファンからは「電話リアルだったなぁ」「プライベート感すごい」「大森くんと二宮くんのやりとり最高」「笑いすぎて涙出た」「仲の良さが伝わる」「大森さんの声が良すぎる」「ずっと見ていたい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】