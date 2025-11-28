永島優美、1歳長女と愛犬の″じゃれ合いショット″に反響「かわいすぎ」「たまらないですね」「癒されるー」
元フジテレビアナウンサーの永島優美（34）が28日までに、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・メルシーが3歳の誕生日を迎えたことを報告。長女（1）との2ショットを公開し、その“かわいらしい”姿に反響が寄せられている。
【写真】「たまらないですね」永島優美が公開した愛犬にギュッと抱きつく1歳長女のじゃれ合いショット
永島は「先日、3歳になりました」とつづり、3のろうそくが立てられたケーキを前に、長女とメルシーが仲良く並んだ写真や、長女がメルシーをギュッとハグする愛らしい写真をアップ。「姉妹で一緒にイタズラしてるときもあるけど笑、メルシー優しいお姉ちゃんでいてくれてありがとう」と、まるで“本当の姉妹”のように仲が良い様子を伝えた。
コメント欄には「かわいすぎ」「たまらないですね」「癒されるー」「可愛いツーショット」「小さい時から犬と一緒の生活って素敵」などの声が寄せられている。
永島アナは、2021年3月3日のひなまつりに1歳年上のフジテレビディレクターと結婚。24年1月に第1子となる女児の出産を発表した。
