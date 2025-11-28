工藤静香＆Koki,、母娘お出かけ2ショット公開「遺伝子強い」「ゴージャス」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/28】モデルで女優のKoki,が28日、自身のInstagramを更新。母親である歌手の工藤静香との2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】キムタクの妻＆娘「遺伝子強い」車内2ショット
Koki,は「お出かけ with mum」とコメントを添え、母親の工藤と一緒に車内から自撮りをする写真を公開。笑顔を見せており、2人の仲睦まじい様子がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「遺伝子強い」「ゴージャス」「美人親子」「仲良しで素敵」「仲良し親子に癒される」「見てるだけで幸せ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
