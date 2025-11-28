工藤静香、Koki,（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/28】モデルで女優のKoki,が28日、自身のInstagramを更新。母親である歌手の工藤静香との2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。

◆Koki,、母・工藤静香との車内2ショット公開


Koki,は「お出かけ with mum」とコメントを添え、母親の工藤と一緒に車内から自撮りをする写真を公開。笑顔を見せており、2人の仲睦まじい様子がうかがえる。

◆Koki,の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「遺伝子強い」「ゴージャス」「美人親子」「仲良しで素敵」「仲良し親子に癒される」「見てるだけで幸せ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

