YOSHIKI、香港の高層住宅火災で1500万円寄付 「何もせずにいられず」香港でライブの縁
中国・香港で26日に発生した高層マンションの大規模火災を受け、X JAPANのYOSHIKIが被災者支援のため10万米ドル（約1500万円）を寄付した。かつて香港でライブをした縁もあり、「香港からの映像や報道を見て心が痛み、何もせずにはいられなかった。一日も早い救援と、地域の復興を心よりお祈りする」とコメントした。
PR事務局が28日に発表した。YOSHIKIは発生翌日の27日に、自身が設立した米国非営利公益法人を通じて、香港赤十字社に寄付した。
YOSHIKIは、長年にわたり香港と特別な関係を築いてきた。2009年1月のX JAPAN WORLD TOUR香港公演では、アジアワールド・エキスポ・アリーナでのコンサートに親を亡くした子どもたちを招待。16年12月には同会場で「YOSHIKI Classical Special with Orchestra, HONG KONG」を開催するなど、香港のファンとの交流を大切にしてきた。
YOSHIKIはこれまでも世界各地の災害支援に積極的に取り組んできた。昨年元日の能登半島地震では、同法人を通じて1000万円を寄付したほか、自身のクリスタルピアノをチャリティーオークションに出品し、落札金額4000万円を含む計5000万円を日本赤十字社を通じて被災地支援として寄付した。
■YOSHIKI コメント
「香港からの映像や報道を見て心が痛みます。何もせずにはいられませんでした。自分は香港で何度も公演を行い、そこで人々の温かさを感じてきました。亡くなられた方々のご家族、そして被災されたすべての方々に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。一日も早い救援と、地域の復興を心よりお祈りしています」
