“日本一のミス＆ミスターキャンパス”決めるコンテスト、⼭賀琴子のゲスト出演決定 昨年度GPも登場
【モデルプレス＝2025/11/28】日本一のミス・ミスターキャンパスを決めるイベント「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026（ミスオブミス）」「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026（ミスターオブミスター）」が、2026年3月27日に東京・Zepp Shinjukuにて開催。この度、表彰式のMCとゲスト、プレゼンターが解禁された。
【写真】今年度の「ミス慶應」も美女揃い ファイナリスト集結
先日、表彰式のMCをお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が務めることが発表されたが、この度、モデルの⼭賀琴子が表彰式のゲストとして出演することが決定。⼭賀は「この度もゲストとしてお声がけいただき、誠にありがとうございます。このステージに立つ皆さまの歩みや挑戦を思うと、胸が熱くなります」と喜びを明かし、「今日まで積み重ねてこられた努力が実を結び、それぞれの未来へつながる素晴らしい機会となりますように。皆さんの晴れやかな姿にお会いできるのを心より楽しみにしております！」と思いを伝えた。
さらに、プレゼンターは各コンテストの前年グランプリが担当。「ミスオブミス2025」グランプリの橋本菜々子は、「ミスオブミス2025に出場すると決意してから、気づけば1年が経ちました。⼤学ミスコンが始まってからミスオブミスでグランプリをいただくまでの約8ヶ月間、活動を通して本当に成長できたと感じています。近くで支えてくださったファンの皆さま、家族、友人のおかげで、今も自分らしく活動を続けられています。心から感謝しています。最後に、今年の出場者の皆さん一人ひとりが、自信を持ってステージに立てるよう、心から応援しています」とコメント。「ミスターオブミスター2025」グランプリの太田侑吾は「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025でグランプリを頂き“日本一”を掴んだ経験は、今の僕の⼤きな自信となり、挑戦に前向きになれる原動力になっています。応援してくれる方々の存在は、今も変わらず⼤きな支えです。出場者の皆さんには、自分らしさと感謝を忘れず頑張ってほしいです。今年は誰がグランプリに輝くのか楽しみにしています」と自らの経験からメッセージを送った。
2003年度より開催され、今年で23年⽬を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるミスコンテスト。2025年度グランプリは橋本（成蹊⼤学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福田萌（タレント）、⼭形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、⼭賀琴子（モデル・ブランドディレクター） 、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、⿊⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。
2014年度より開催され、今回で12年⽬を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決めるミスターコンテスト。2025年度グランプリは太田（慶應義塾⼤学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累⽣（声優）、早瀬圭人（タレント、俳優）、草地稜之（円神-エンジン-メンバー）、⼭崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 練習⽣）、高尾省吾（俳優、モデル／※「高」は正式には「はしごだか」）等がいる（modelpress編集部）
◆ゲストは⼭賀琴子に決定
◆プレゼンターは前年のミス＆ミスターGP
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」とは
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST」とは
