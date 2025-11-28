“朝ドラヒロイン”森田望智、タンクトップで北川景子と2ショット「お二人とも お、お美しいーー!!」と反響
2027年度前期のNHK連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』でヒロインを務める俳優の森田望智（29）が27日、自身のXを更新。タンクトップ姿で北川景子（39）との2ショットを公開した。
【写真】「二人ともお美しいーー!!」タンクトップ姿の2ショットを披露する森田望智＆北川景子
森田は「映画『ナイトフラワー』公開前夜祭に参加してきました！景子さんと」と書き始め、頬を近付け、二の腕を触り合う北川との写真を披露。「いよいよ公開です よろしくお願いいたします」と結んだ。
この投稿に「お二人とも お、お美しいーー!!」「癒やしの空間」「尊い」などの反響が寄せられた。
【写真】「二人ともお美しいーー!!」タンクトップ姿の2ショットを披露する森田望智＆北川景子
森田は「映画『ナイトフラワー』公開前夜祭に参加してきました！景子さんと」と書き始め、頬を近付け、二の腕を触り合う北川との写真を披露。「いよいよ公開です よろしくお願いいたします」と結んだ。
この投稿に「お二人とも お、お美しいーー!!」「癒やしの空間」「尊い」などの反響が寄せられた。