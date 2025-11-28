JT、「Ploom AURA」定番カラーを特別価格の1,480円で販売 - 期間限定
JTは12月8日より、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA」の定番カラーのスターターキットを、期間限定の特別価格1,480円で販売する。
「Ploom AURA」の年末年始割
「Ploom AURA」は、JT独自の新加熱技術”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感と、たばこ本来の味を愉しむことのできる加熱式たばこ用デバイス。新搭載の”HEAT SELECT SYSTEM”により、自分の好みに合った4つの加熱モードを選択することができる。
今回は、より多くのユーザーに愉しんでもらう機会として、メーカー希望小売価格2,980円の「Ploom AURA」スターターキットの年末年始割を企画。定番カラー「ジェットブラック」「ローズゴールド」「ネイビーブルー」「ルナシルバー」の4色が、特別価格の1,480円で販売される。
12月8日〜2026年1月18日の期間限定で、CLUB JT オンラインショップ、全国のPloom Shop(銀座店、名古屋店、なんば店、天神店)、全国のPloom STAND、全国のコンビニエンスストア、全国の一部たばこ販売店等に登場する。
