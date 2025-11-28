女性4人組「MAX」のNANA（49）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。SPEED、DA PUMP、山田優、黒木メイサらを輩出した「沖縄アクターズスクール」の驚きのシステムについて語った。

この日はNANAの他に、同校出身のメンバー・REINA、タレントの知念里奈が出演。1990年に入学したNANAは、同校を「沖縄で唯一の芸能界に一番近い場所」と表現。ローカル番組も流れていたといい、「オーディションがある時に“入りますか？”って言われて入る。声を掛けてもらって入る感じなので、（年に）10人ぐらいの時もあるし、2、3人ぐらいの時も」と振り返った。

入学時の年齢は問わないといい、「下は3歳とか4歳。時代によって違うんですけど、（自分が在籍したのは）人数が一番少ない時でした。100人いなかったぐらい」と解説。授業料については「誘ってはいただけるんですけど、授業料はちゃんと払って」と話した。

これにフリーアナウンサーの神田愛花が「沖縄出身の方なんですか？トップの方って」と質問すると、NANAは「トップは校長先生。私達の時代は校長先生が教えた生徒、その先輩が下の子達を教えるという感じなので、先生という先生がいなくて」と明かすと、スタジオでは「えーっ！」と驚きの声が。

NANAは「先輩から教わる。授業も全部先輩から。3、4カ月でも先に入ったら先輩なので、教わったことを伝授していく」と説明。「ハライチ」澤部佑が「名物おばさんボイストレーナーとかそういうイメージだった」と打ち明けると、REINAは「カセットテープにボーカルを入れたやつを流して、鏡を見ながらみんなで発声練習」と語った。

そのため澤部の相方・岩井勇気が、地元の祭りでの先輩後輩の関係に例えると「それに近いのかもしれない」とNANA。「ダンスとかもコピーで。その頃はマドンナとかジャネット・ジャクソンとかの映像を見て、振りを完コピしてダンススキルを上げていく」というNANAに、2年遅れて入学したREINAは「私が入った時はNANAさんが先生だったので、教えてくれたり」と懐かしんでいた。