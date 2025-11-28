２７日、パレードに登場した巨大バルーン。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）

　【新華社ニューヨーク11月28日】米ニューヨークで27日、伝統的なメイシーズ感謝祭パレードが開催された。

２７日、パレードで観客と交流するパフォーマー。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）
２７日、パレードで進むフロート。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）
２７日、パレードでフロートから沿道の人々に手を振るパフォーマー。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）
２７日、パレードで演奏する鼓笛隊。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）