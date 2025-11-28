『ドンブラザーズ』井上敏樹氏、誕生日を報告「朝おでんでも食うかな」 ファンが祝福の嵐「ぜひソノイの屋台で…！」「大先生、おめでとうございます！」
脚本家の井上敏樹氏が28日、自身のXを更新。誕生日を報告した。
【動画】志田こはくが登場した『ゴジュウジャー』次回予告 『ドンブラザーズ』にも出演
井上敏樹氏が原作、外岡馬骨氏が作画の漫画『ジャドウ・シーズン』の宣伝のためにXのアカウントを開設していた井上氏。11月28日が66歳の誕生日で「誕生日らしい、朝おでんでも食うかな」と投稿した。
おでんは井上氏が脚本を担当した『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022）で桃井タロウ（演：樋口幸平）とソノイ（演：富永勇也）との関係で欠かせないものとなっている。ファンは「大先生、おめでとうございます！」「これからも健やかに大胆で繊細な大先生の玉稿をお待ちしております」「おでんなら、ぜひソノイの屋台で…！」と祝福の嵐だった。
