真壁有希子（天海祐希）の“ブラフ”を一蹴！“66歳いじめ被害者”が見せた驚きの一面＜緊急取調室＞

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

11月27日（木）に放送された第6話では、印刷会社の営業部長が絞殺される事件が発生。被害者からいじめを受けていたという同じ会社の契約社員・山田弘（イッセー尾形）が被疑者として浮かび上がった。

さっそく取調べを始める有希子たちだったが、つかみどころのない受け答えを貫く山田に翻弄される。これに対し有希子がわざと怒りをあらわにすると、山田は意外な一面を見せ…。

【映像】有希子の作戦を一瞬で看破!?

◆「いや、あれお芝居でしょ？」

第6話では、印刷会社の営業部長が絞殺される事件が発生し、さまざまな証言や証拠から、被害者からいじめを受けていたという66歳の契約社員・山田が被疑者として浮かび上がる。

しかし、有希子たちが容疑について尋ねても、山田はつかみどころのない受け答えしかせず、しまいには「あの…適当にお願いできませんか？」「（警察署では）相槌打ってる間に調書作ってくれましたよ」などと言い出した。

これに対し有希子はあえて、「ここでは一切適当に済ませません！ 人が1人死んでるんですよ！」と強く返し、「なにが起こったのか、なぜ起きたのか解明しなければならない！」と怒りをあらわにした。

ここでひとまず取調べは終了となり、有希子は「山田さん、すいません。年下なのに怒鳴るような言い方をして。失礼しました」と謝る。

すると山田はあっさり「いや、あれお芝居でしょ？」と言い放ち、嘘を見破られた有希子は目を丸くした。

のらりくらりとした山田が一瞬で嘘を見破り、有希子でなくても驚いてしまう一幕となっていた。

その後も有希子たちを振り回す山田をイッセー尾形が独特な存在感のある芝居で見事に表現。印象深い被疑者に仕上がっていた。