日本代表戦の生中継に辻直人とベンドラメ礼生が登場「アツい解説をお届けします」

11月28日、動画配信サービスを提供するABEMAは、12月1日に行われる『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1』の生中継において辻直人（群馬クレインサンダーズ）とベンドラメ礼生（サンロッカーズ渋谷）をABEMAオリジナル解説として迎えることを発表した。

ABEMAでは、日本代表経験を持つ現役トッププレーヤー2人とともに『FIBAワールドカップ2027』へ向けた負けられない戦いを無料生中継。スマートフォンやPC、タブレットなど、あらゆるデバイスで視聴できる。

重要な一戦の解説を担当する2名は、それぞれ以下のようにコメントしている。







「注目しているのは、安藤誓哉選手と齋藤拓実選手です。また、一次予選を勝ち抜くためにも、この試合は勝利が必須です。また、代表戦がいよいよ始まります。日本が一丸となって盛り上げ、選手たちに力を届けましょう。そして、彼らを信じて応援しましょう！」（辻）

「予選の舞台においてメンタル面で大切なのは、アウェーの空気に飲まれないこと。相手に勝つだけの力はありますが、ホームの勢いは絶対にあるので、その空気に負けないことが一番大事だと思います。ABEMAをご覧の皆さんには、アツい解説をお届けしますので、一緒に熱くなりましょう！」（ベンドラメ）

【動画】W杯予選に臨む日本代表の直前合宿に密着！