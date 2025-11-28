【第31話】 11月28日公開

ヒーローズは11月28日、同社のマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にてマンガ「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」31話「北極編 XⅢ ガンダム破壊命令」を無料で公開した。

本作はストーリー協力・大野木寛氏、 漫画・ジジ&ピンチ氏、原作・矢立肇氏及び富野由悠季氏によるマンガ作品。アニメ「機動戦士ガンダム」に登場したフラナガン・ブーンの目線で一年戦争が描かれる。

31話「北極編 XⅢ ガンダム破壊命令」では、出撃しようとしているブーンに向かって、シャアはランバラルを撃破したガンダムがオデッサに向かっていることを告げるが……。

新たに紡がれる「一年戦争」悲哀の戦記──。ジオン兵“フラナガン・ブーン”は敬愛するガルマ・ザビ大佐のもとで訓練に励むも、そんな矢先に“連邦の白い悪魔”ことガンダムが現れ……。アニメ「機動戦士ガンダム」の名エピソード「大西洋、血に染めて」（第28話）に登場したフラナガン・ブーンの目線で描く新たな一年戦争、開幕！

(C)大野木寛・ジジ&ピンチ / ヒーローズ

(C)創通・サンライズ