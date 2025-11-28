ＨＰＣシスが３日続伸、オプテクスＧ子会社のシーシーエスと戦略的協業 ＨＰＣシスが３日続伸、オプテクスＧ子会社のシーシーエスと戦略的協業

ＨＰＣシステムズ<6597.T>が３日続伸している。この日、オプテックスグループ<6914.T>子会社のシーシーエス（京都市上京区）と戦略的協業を開始すると発表しており、好材料視されている。



産業分野における検査ニーズの多様化・高度化により、マシンビジョン検査システムへのニーズが高度化し、産業用カメラ、画像入力ボード、ＧＰＵ、照明用電源など多岐にわたる機器を組み合わせて使用する機会が増加していることを受けて、マシンビジョン検査システム開発における課題であった「互換性問題」と「検証に伴う工数負担」に対処するために協業する。協業第１弾としてシーシーエス製「拡張ボード型照明コントローラーＣＸシリーズ動作確認済産業用ＰＣ」を共同で開発し、１１月２８日に発売した。



出所：MINKABU PRESS