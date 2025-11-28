ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë´¿´î¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÀûÉ÷¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤¤¤¿µÈÊó
¥¯¥é¥ÖÈ¯É½
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï27Æü¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡£ºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡ÈÄ®ÅÄÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿»Ø´ø´±¤Îµî½¢¤ËÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡55ºÐ¤Î¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÇÄ¹Ç¯»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç3ÅÙÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤Ê¤É°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£2023Ç¯¤«¤éÅö»þJ2¤ÎÄ®ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë½¢¤¯¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏJ2½éÍ¥¾¡¡õJ1½é¾º³Ê¡£ºòµ¨J1¤Ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º£µ¨¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤òÀ©¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤È·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°µÚ¤Ó2026¡¿2027¥·¡¼¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖºÇ¹â¤À¤¼¡×
¡ÖÍèµ¨¤âÍê¤ß¤Þ¤¹¥Ü¥¹¡×
¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤¤¡×
¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×
¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡¼¡¼¡ª¡×
¡Ö´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡×
¡Ö¤ª¡¼¡ª¡ª¹¹¿·¤¤¿¡¼¡ª¡×
¡¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°µÚ¤Ó2026¡¿2027¥·¡¼¥º¥ó¤âFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Ç¹¹¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
