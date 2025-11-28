BMWオーストラリアPGA選手権

欧州ツアーのBMWオーストラリアPGA選手権が27日、豪ブリスベンのロイヤルクイーンズランドGC（7085ヤード、パー71）で開幕した。地元出身のダニエル・ゲイルが11番でホールインワンを達成。副賞として高級車をゲットした。

初日から好ショットが飛び出した。11番パー3。ゲイルの放ったティーショットはグリーン手前でワンバウンド。ラインに乗ると、ピンに直撃してカップインした。ゲイルは黄色いハットを脱いでキャディとハイタッチ。両手を上げて喜びを爆発させた。

欧州ツアー公式Xとインスタグラムが実際の映像を公開。副賞として「BMW M5 ツーリング」を獲得したと伝えた。同社日本公式サイトによると、メーカー希望小売価格は2073万円（税込）。たった1打で高級車を手に入れた。

海外ファンからは「ワイルドだ。なんてこった」「なんて日だ！」「見られて嬉しいよ！」「これは車を得るにふさわしいエースだよ」「なんというレジェンドだ！」「M5なんていいな」と羨望の声が寄せられた。

ゲイルは初日を6アンダーの4位で終えた。第2日は71で回り、通算6アンダーで暫定11位につけている。



