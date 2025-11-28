株式会社焦点工房は11月28日（金）、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan AF 75mm f/2（シルバー）」をソニーE、ニコンZ、Lマウント向けに発売した。直販価格は4万5,000円。

35mmフルサイズイメージセンサーに対応した焦点距離75mmの単焦点レンズ。オートフォーカス（AF）機構を搭載している。ブラックは2024年10月に発売済み。今回のシルバー追加により2色展開となる（富士Xマウントはブラックのみ）。

レンズ構成はEDレンズ1枚と高屈折レンズ4枚を含む7群10枚。

AF駆動用にリードスクリュータイプのステッピングモーターを採用。対応機種との組み合わせでは、被写体検出機能にも対応する。

鏡筒は金属製。クリック感のある絞りリングを搭載した。

リアキャップに設けられたUSB端子でPCと接続して、ファームウェアのアップデートができる。

装着イメージ

撮影サンプル（提供：株式会社焦点工房）

撮影サンプル（提供：株式会社焦点工房）

撮影サンプル（提供：株式会社焦点工房）

対応マウント：ソニーE、ニコンZ、L 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：75mm レンズ構成：7群10枚（EDレンズ１枚、高屈折レンズ４枚） フォーカス：AF 最短撮影距離：0.75m 絞り：F2.0-F16 絞り羽根：9枚 フィルター径：62mm 外形寸法：約Φ67×74mm（マウント部除く） 重量：約326g 付属品：前後キャップ、レンズフード