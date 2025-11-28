Snow Manの目黒蓮が、『日本映画navi』vol.120（12月1日発売）の表紙巻頭に登場。公式SNSで先行公開された表紙ビジュアルが、大きな話題を呼んでいる。

【画像】目黒蓮の爽やかビジュアル／【画像＆動画】『ほどなく、お別れです』オフショット＆完成報告会の様子

■白シャツに無造作ヘア、目黒蓮の爽やかビジュアルが話題

公開された表紙では、柔らかな光の中、白シャツの袖をまくり、寝転んだ姿勢で肘に寄りかかるようなポーズの目黒が切り取られている。

前髪は自然に流した無造作ヘア。ふっと力が抜けた瞬間を捉えたかのような、白い歯を見せた優しい笑顔が印象的だ。

明るい白背景に、手前には白い花が添えられ、目黒の清潔感と透明感がいっそう際立つ構図となっている。

SNSでは「破壊力やばい」「大好きな笑顔」「爽やかすぎる」「笑顔が眩しい」「目頭のシワたまらなく愛おしい」「ビジュ強」「天使すぎる」「シンプルなのに存在感が圧倒的」など、絶賛の声が続々。

主演映画『ほどなく、お別れです』にまつわるインタビューの内容にも期待が高まっている。

■目黒蓮『ほどなく、お別れです』オフショット＆完成報告会の様子

Snow Man

