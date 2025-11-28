女性4人組「MAX」のNANA（49）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。デビュー前の国民的アーティストについて語った。

SPEED、DA PUMP、山田優、黒木メイサらを輩出した「沖縄アクターズスクール」。番組では同校出身のNANAの他、メンバーのREINA、タレントの知念里奈がゲスト出演したが、在籍当時についてNANAは「歌とダンスに集中できるように恋愛禁止」と、ルールを振り返った。

その理由を「やっぱり入って来るのは女の子が多い。その当時、男の子は2、3人。だから集中しちゃって、みんなその子のことを好きになる」と解説すると、「ハライチ」岩井勇気が「出身の人達を見てると、我慢できるような人達じゃない」と指摘。相方・澤部佑は「どういう意味だ！？そんなことないでしょ」とツッコんだが、NANAは「（DA PUMPの）ISSAが凄かった」と打ち明けた。

そして「ISSAの話は凄くて」とNANA。「モテ過ぎて、校長先生が“この子は早くデビューさせなきゃいけない”」と話すと、REINAも「目が合うと女子が惹（ひ）かれちゃうから」と同意。一同が納得する中、REINAが「ISSAが（スクールを）出た後は、恋愛がいいとかもあったよね」と解禁されたことを明かすと、岩井は「ISSAさんのためのルールだ」と驚いていた。