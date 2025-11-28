西島秀俊、市川染五郎共演『人間標本』インタビュー＆メイキング映像、場面写真解禁
12月19日配信開始となる西島秀俊主演のドラマシリーズ『人間標本』（Prime Video）より、西島秀ほかキャスト・スタッフのインタビューや貴重なメイキングシーンを収めた特別インタビュー映像、西島と息子役・市川染五郎の“親子愛”を感じさせる場面写真、相関図も解禁された。
【動画】台湾ロケや制作の舞台裏も！ 『人間標本』の舞台裏に迫る特別インタビュー映像
本作は、ベストセラー作家・湊かなえがデビュー15周年を記念して書き下ろし、「一番面白い作品が書けた」と自負する同名小説を実写ドラマ化。
“イヤミスの女王”と呼ばれる湊が、10年来温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマに正面から挑んだ本作は、チョウの研究者である榊史朗教授が、息子・榊至を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたとの衝撃の告白から始まるミステリーサスペンス。
西島が主演を務め、本作が現代劇ドラマ初出演となる市川染五郎と親子役で共演する。監督は、湊とは『母性』（2022）以来2度目のタッグを組む廣木隆一。
このたび解禁されたインタビュー映像は、「これは大変な仕事を受けたな、というのが最初の印象でした」という、西島の一言からスタート。本作で描かれる、“親の子殺し”という禁断の物語に葛藤しながらも挑戦を決意した西島の心境とともに、「とてもヘビーな内容なので、集中力を保って自分を維持できるかなと不安がありました」と語る染五郎や、「すごいプレッシャーでした」と明かす廣木監督らの、作品に懸ける覚悟の想いが赤裸々に語られている。
映像中盤では、クランクインに臨む西島をはじめ、現代劇ドラマ初出演でありながら、西島もその美しい佇まいを絶賛する染五郎の凛々しくも無邪気な姿を捉えたメイキングシーンも収録。西島は染五郎のことを「背筋に一本筋が通っているところが美しさに繋がっている」と評し、染五郎も「自然と“父親”としての距離感を作ってくださってありがたかった」と初共演ながらも全幅の信頼を置いていることを明かしている。
台湾での海外ロケでは、蝶研究の権威である大学教授・榊史朗と息子・榊至を演じた西島と染五郎の2人が、まるで“本物の親子”さながらの空気感を漂わせて交流を深めていく様子が映し出されている。
「（本作のテーマを）子供がきちんと受けとめられるようになってから書かないといけないと思っていました。」映像内で、10年以上本作を温め続けていた理由を明かす原作者・湊かなえ。そんな湊が、撮影地の山奥で思わず感動の声を漏らした“人間標本”の制作風景も見どころだ。
染五郎とともに、おぞましくも美しい標本姿となる少年たちを演じた荒木飛羽、山中柔太朗、黒崎煌代、松本怜生、秋谷郁甫の姿も垣間見え、ミステリアスで耽美な本作の世界観への期待が一層高まる映像となっている。
また、映像とともに解禁された場面写真では、西島と染五郎にとって大切な思い出となった「台湾」の地で見せる、榊親子の仲睦まじい様子が切り取られている。蝶の世界に魅了され、最愛の息子までも標本に変えてしまった史朗。彼の本質は、異常殺人者か、至高の芸術家か―。場面写真からは想像もつかないほどの狂気と悲哀に満ちた結末は、観る者の想像をはるかに超えることだろう。
併せて、本作のキャラクター相関図も同時公開。
榊親子をはじめ、“色彩の魔術師”と称される世界的アーティスト・一之瀬留美（宮沢りえ）、その娘・杏奈（伊東蒼）、そして芸術的才能に恵まれた少年たちが物語に華を添えるなか、史朗の父・一朗（村上淳）、母・こずえ（河井青葉）、留美の父・公彦（村田秀亮／とろサーモン）、佐和子（市川実和子）など、多彩なキャラクターたちの姿も明らかに。それぞれが胸に秘めた想いを抱えながら、物語の中で複雑に絡み合い、かつてないドラマの幕開けを感じさせる。
ドラマシリーズ『人間標本』は、Prime Videoにて12月19日より全5話一挙配信。
