セブン‐イレブンにて、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」を開催。

2025年は「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする15品が登場します☆

セブン‐イレブン「ちいかわ」コラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」

キャンペーン開始日：2025年12月2日（火）※店舗により発売日が前後する場合があります

販売店舗：全国のセブン‐イレブン店舗

セブン‐イレブンと「ちいかわ」のコラボレーションキャンペーンとして「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」を開催。

2025年は「ちいかわ」の作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする15品が登場します。

さらに対象商品を購入して応募すると抽選でオリジナルセーターなどの豪華賞品が当たるキャンペーンも同時開催。

また、4日からは、対象商品を一度に2個購入するとA5ノートやフラットケースなどのオリジナル景品がもらえるキャンペーンも実施されます。

12日からは、ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」で、ゆきだるま姿のちいかわぬいぐるみなど全21種類を取り揃えた「ゆきだるまになっちゃった！」を展開。

そのほかにも、限定クリスマスケーキの発売など、冬が楽しくなるような企画が盛りだくさんです☆

ミートボールごはんおむすび

価格：181.44円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：全国

”ちいかわ”たちが食べていたおにぎりをイメージした「ミートボールごはんおむすび」

ごはんによく合うミートボール入りで、食べ応え抜群です。

バターのせ焼きおにぎり

価格：170.64円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

”ちいかわ”が想像していたおにぎりをイメージした「バターのせ焼きおにぎり」

醤油とバターの味わいが楽しめるおにぎりです。

ちいかわのハフハフすき焼き丼

価格：753.84円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：全国

”ちいかわ”が当選したすき焼きセットをイメージした「ちいかわのハフハフすき焼き丼」

甘じょっぱく味付けした牛肉と野菜をふんわり煮込み、仕上げに温泉玉子をのせた一品です。

鬼辛カレー

価格：691.20円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：全国

”ちいかわ”たちが全身を赤くしながら食べていたカレーをイメージした「鬼辛カレー」

牛肉の旨みとスパイスが引き立つカレーです。

しいたけ汁（けんちん風）

価格：386.64円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

”ちいかわ”と”ハチワレ”が”シーサー”と食べたしいたけの軸汁をイメージした「しいたけ汁（けんちん風）」

しいたけの他、にんじんや紅白かまぼこなどの彩りを加えたけんちん風のスープです。

草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ

価格：365.04円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

”ちいかわ”が頑張って草をむしっている様子をイメージした「草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ」

3種の野菜、オニオンポテトなどが入ったサラダです。

シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)

価格：181.44円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：全国

”シーサー”がくれたさたぱんびんをイメージした「シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)」

紫芋のやさしい甘さが味わえます。

あんまいダブルクリームコッペ

価格：203.04円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：全国

”ハチワレ”が楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをイメージした「あんまいダブルクリームコッペ」

2種のクリームとふんわりしっとり食感が楽しめます。

チーズグラニュートースト

価格：300.24円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：沖縄県除く全国

”ちいかわ”と”ハチワレ”が食べていたグラニュートーストにチーズをのせてアレンジした「チーズグラニュートースト」

チーズ×グラニュー糖の甘じょっぱさがくせになるベーカリーです。

ちいかわのごまあんまん／ちいかわのつぶあんまん／ハチワレのカレーまん／うさぎのピザまん

2024年SNSで話題となったちいかわコラボの中華まんが2025年も数量限定で登場。

焼印、敷紙を新デザインにリニューアルし、いつもの美味しさそのままに見た目も楽しい中華まんです。

2025年は「ハチワレ」も新しい味で新登場します。

”ちいかわ”たちがプリントされたパッケージで提供されます。

ちいかわのごまあんまん

価格：160.92円（税込）

販売エリア：近畿除く全国

従来のごまあんまんに”ちいかわ”の焼き印をあしらった「ちいかわのごまあんまん」

ごまの風味が豊かでとろっとなめらかな食感のあんが、ふわふわ生地で包んであります。

ちいかわのつぶあんまん

価格：140.40円（税込）

販売エリア：近畿

近畿エリア限定で販売される「ちいかわのつぶあんまん」

甘さ控えめで、あずきの風味を引き立てるつぶあんが、ふわふわ生地で包んであります。

ハチワレのカレーまん

価格：170.64円（税込）

販売エリア：全国

新作カレーまんに、”ハチワレ”の焼き印があしらわれた「ハチワレのカレーまん」

ほんのりとスパイス香るまろやかな口当たりのカレーあんが、ふんわり生地で包んであります。

うさぎのピザまん

価格：170.64円（税込）

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：全国

従来のピザまんに”うさぎ”の焼き印があしらわれた「うさぎのピザまん」

トマトの酸味と甘みを生かしたソースと、とろ〜りチーズを組み合わせた、もちもちふわふわ食感が楽しめます。

いちごミルクスムージー

価格：400.68円（税込）※数量限定

発売日：2025年12月2日（火）〜順次

販売エリア：全国 ※スムージー取扱店舗のみ

“ラッコ”が一服といって飲んでいたいちごミルクをイメージした「いちごミルクスムージー」

いちごの甘酸っぱさと、ミルクの甘みが広がる、やさしい味わいのスムージーです。

セブンカフェ ホットカフェラテR、ホットカフェラテL

価格：ホットカフェラテR 220.32円（税込）、ホットカフェラテL 280.80円（税込）※数量限定

発売日：2025年12月3日（水）〜順次

販売エリア：全国 ※セブンカフェラテ取扱店舗のみ

セブンカフェのホットカフェラテRサイズと、Lサイズが「ちいかわ」デザインで登場。

ホットカフェラテRとホットカフェラテLの購入時に提供されます。

※店舗によってカップデザインの切り替え時期が異なります

対象商品購入でオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーン

実施期間：12月2日（火）〜18日（木）の17日間

応募受付期間：12月20日（土）まで

対象商品を一度に税込み100円または軽減税率の場合、税抜き90円購入するごとにシリアルナンバーが1つ印字されたレシートを発行。

レシートに印字されたシリアルを集めて、キャンペーンサイトから応募フォームにて応募できます。

「ちいかわ」オリジナルグッズやセブン‐イレブンのみで使用できるQUOカードPayが当たるキャンペーンです。

その場で当選が分かり、何度でもご応募することができます。

今回は、2024年に大反響だったオリジナルセーターに加え、「ちいかわ中華まんクッション＆ブランケット」が新たに登場します☆

ちいかわオリジナルセーター2025

応募に必要なシリアル数：5シリアル

当選人数：300名（デザイン3種 各100枚）

オリジナルセーターは3種類で全てフリーサイズ。

クリスマスを意識したデザインで、”ちいかわ”、”ハチワレ”、”うさぎ”のラインナップから、1回の応募につきいずれか1つを選択して応募できます。

ちいかわ中華まんクッション&ブランケット

応募に必要なシリアル数：3シリアル

当選人数：100名

コラボ商品で登場した中華まんが、クッションとブランケットになって登場。

憧れの大きな中華まんにうもれる体験が堪能できます。

セブン‐イレブンのみ使えるQUOカードPay（1,000円分）

応募に必要なシリアル数：1シリアル

当選人数：1,000名

スマートフォンで利用するデジタル形式のQUOカードPay 。

セブン‐イレブンでのみ使える1,000円分です。

1シリアルから応募可能です。

対象商品を2個セットで買うともらえる景品キャンペーン

お菓子、栄養ドリンクの2つのカテゴリーで、それぞれの対象商品を2個セットで購入すると、「ちいかわ」コラボ景品がもらえるキャンペーンを実施。

クリスマスムードたっぷりのちいかわたちが描かれたフラットケース、A5ノートを各6種類ずつ、全景品合計で12種類が取り揃えられます。

お菓子「ちいかわオリジナルフラットケース」

実施期間：2025年12月4日（木）午前10時〜 ※なくなり次第終了

数量：1店舗につき全6種、各4枚、先着24枚 ※好きなデザインを選べます

対象商品：以下商品から2個 ※組合わせ自由

ロッテ トッポ／ロッテ ガーナ 抹茶チョコレート／明治 きのこの山／明治 たけのこの里／ロッテ クランキー ビッグパウチ／ロッテ クランキービッグパウチ ザクザククッキー／ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレート／ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレートクリスプ／森永 ザクザクチョコボール ピーナッツ／森永 ぎっしりチョコボールバー

縦16.1センチ、横23センチのフラットケース。

雪の中でクリスマスの衣装に身を包む”ちいかわ”たちが印象的です。

栄養ドリンク「ちいかわオリジナルA5ノート」

実施期間：2025年12月4日（木）午前10時〜 ※なくなり次第終了

数量：1店舗につき全6種、各6冊、先着36冊 ※好きなデザインを選べます

対象商品：以下商品から2本 ※組合わせ自由

エーザイ チョコラBBスパークリング グレープフルーツ＆ピーチ味・マスカット味・ゼロトリプル／エーザイ チョコラBBライト 100mL／大正製薬 リポビタンD 100mL／C1000 ビタミンオレンジ 140mL／チオビタ・ドリンク 100mL／久光製薬 エスカップ 100mL／大塚製薬 ファイブミニ100mL

クリスマスの装いがわかいい”ちいかわ”たちをデザインしたA5サイズのノート。

”ちいかわ”たちの上半身がアップになり、表情までじっくり鑑賞できる「眺めて癒される」オリジナルデザインのノートです。

エニマイくじ「ゆきだるまになっちゃった！」

ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」からは、愛らしいゆきだるま姿のちいかわたちが並ぶ「ゆきだるまになっちゃった！」が登場。

A賞からG賞までの各賞とラスト賞を合わせ、8等級21種類のラインナップになっています。

景品付きのクリスマスコラボケーキ

セブン‐イレブンの定番ケーキ「クリスマスかまくら」のちいかわ限定BOXと、「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス」の予約を受付中。

いずれも景品が付いています。

森香澄さん&ちいかわ登壇「セブン‐イレブン×ちいかわ ちいかわと冬をたのしんじゃお!」PR発表会

「セブン‐イレブン×ちいかわ ちいかわと冬をたのしんじゃお!」の発売を前にPR会を実施。

華やかなクリスマスツリーが飾られたステージに

森香澄さん、

”ちいかわ”

”ハチワレ”

”うさぎ”が登場しました☆

作品に登場する食べ物をイメージしたコラボフードを中心とする15品の発売やキャンペーンなど様々な企画が盛りだくさん。

セブン‐イレブンにて2025年12月2日より開催される「ちいかわ」コラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の紹介でした☆

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります

