´ÚÊÆ·±Îý¤ò¸£À©¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¡Ä¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¼°Ò¤Ï²æ¡¹¤Î¾È½à·÷Æâ¤Ë¡×
ËÌÄ«Á¯¤¬ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤Î·³»ö³èÆ°¤¬°èÆâ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤âÉ¬¿Ü¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤Ç¼«¤é¤Î¹ñ¸¢¤È¹ñ±×¤ò¼é¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¼é¸î¤ò´ë¿Þ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£´ÚÊÆ·³»ö·±Îý¤ò¸£À©¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°èÆâ¤Î¼çÍ×·ü°Æ¤Ë´Ø¤·¤ÆÃæ¹ñ¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨Ä´¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï28Æü¡¢¡ÖÃÏ°è¾ðÀªÉÔ°ÂÄê¤Î¸¶ÅÀ¤òÅê±Æ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÌµËÅ¤Ê·³»öÅªêÁÆ°¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÏÀÉ¾¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î´ÚÊÆ¤Î·³»ö·±Îý¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÌäÂê¤Ë¤·¤¿¡£´ÚÊÆ¤¬ºÇ¶á¡¢Í¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¡¦ÂÐÀø¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¦³¤¾å¾¥²üµ¡¤Ê¤É¤òÆ°°÷¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö³¤¾åÂÐÆÃ¼ìºîÀï·±Îý¡×¡¢F¡Ý16ÀïÆ®µ¡¤Î±¨»³¡Ê¥ª¥µ¥ó¡Ë¶õ·³´ðÃÏÁ°¿ÊÇÛÈ÷¡¢ÊÆ¥°¥¢¥à¶áÎÙ³¤°è¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿´ÚÊÆÏ¢¹çÂÐÀø¿å´ÏÀï¡ÊASW¡Ë·±Îý¡Ö2025¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥·¥ã¡¼¥¯¡×¤Ê¤É¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¤À¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡Ö¡ØÄêÎãÅª·±Îý¡Ù¤È¤¤¤¦¾ïÅåÅª¤Ê´ÇÈÄ¤Ç¤Ï¡¢¶ËÅÙ¤Î¹¥ÀïÀ¤È¹¶·âÀ¤¬¶ñ¸½¤µ¤ì¤¿Ä©È¯¹Ô°Ù¤Î¿¯Î¬ÅªÀ³Ê¤òÀäÂÐ¤Ë±£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Ê¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¼¤«¤·¡¢ÀïÎ¬Åª°ÂÁ´¶Ñ¹Õ¤òÇË²õ¤¹¤ë¸µ¶§¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¼ç¸¢¹ñ¤ÎÇ§¼±¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÀäÂÐÃÍ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅ¨¹ñ¤ÎÂÐ·è»Ö¸þÅª¤ÊÆ°¤¤È¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ç¤°Õ¤Î»öÂÖÈ¯Å¸¤Ë¤â½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î°ì´Ó¤·¤¿¸¶Â§¤Ç¤¢¤êÀäÂÐÉÔÊÑ¤ÎÎ©¾ì¡×¤È¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î°ÂÁ´·÷¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¶¼°Ò¤Ï²æ¡¹¤Î¾È½à·÷Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÊý¼°¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢°èÆâ¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î·³»ö³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤Î°ÕÃæ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤Ê¤É°èÆâ¤Ç¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õ¤ÎÊÑ¹¹¡×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÉÎ©¼çµÁ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¹¶ÀªÅª¤Ê³°¸òÀï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤òÉ½¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î·ü°Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ§¹¥¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤ÈÍø³²´Ø·¸¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÂÐÆî¡¦ÂÐÊÆ´Ø·¸¤òÁí³ç¤¹¤ë¶âÍ¿Àµ¡Ê¥¥à¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡ËÏ«Æ¯ÅÞÉûÉôÄ¹¤Ï8·î¡¢³°Ì³¾Ê¼çÍ×¶ÉÄ¹¤È¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÃÏ°è³°¸òÉñÂæ¤Ç»¨Ìò¤µ¤¨¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö³°Ì³¾Ê¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼ÂÂÎÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤ï¤¬¹ñ¤Î¼óÈÉ¤Î·ëÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇ¤âÅ¨ÂÐÅª¤Ê¹ñ¤È¤½¤ÎÀðÆ°¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÌÏº÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£
Åý°ì¸¦µæ±¡¤Î¥ª¡¦¥®¥ç¥ó¥½¥×¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ØÂæÏÑÍ»ö²ðÆþ¡ÙÈ¯¸À¤ÇÃæÆü¤Î³ëÆ£¤¬¿¼¤Þ¤ë¾õ¶·¤ÇÃæ¹ñ¤È¤ÎÃ±°ìÂâ¸à¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë»Ñ¡×¤È¤·¡ÖËÌ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÄ«Ãæ¥í¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÈ¼«¤ÎÀªÎÏ·÷¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òË¾¤à¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â°èÆâ¤Î¼çÍ×·ü°Æ¤ÇÃæ¥í¤È¶¨Ä´¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£